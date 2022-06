Andrés Lillini sobre lesiones de Toto Salvio: 'Es un jugador bastante sano'

Pumas buscará romper la racha de 11 años sin ser campeones de la Liga MX. Por ello, los universitarios se reforzaron de cara al Apertura 2022, siendo uno de sus fichajes Eduardo 'Toto' Salvio, jugador que ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por cuestiones físicas.

En entrevista con ESPN, Andrés Lillini habló sobre las lesiones que ha sufrido el atacante argentino durante su etapa con Boca Juniors. El estratega auriazul consideró que Salvio es un jugador 'sano'.

"Soy bastante preguntón y las lesiones que ha tenido son una operación hace dos años y lo último que tuvo fue una situación muscular, pero enseguida jugó, el viernes lo hizo contra Unión de Santa Fe y ahora fue al banquillo contra Corinthians. Es un jugador sano", comentó.

Asimismo, explicó el porqué se ha comunicado con los jugadores que se han convertido en refuerzos para Pumas, revelando que le pide al presidente del equipo hacerlo antes de que cierren el fichaje.

"Yo siempre le pido hablar al presidente que antes de cerrar cualquier negociación me deje hablar con los futbolistas. Así le hice con Del Prete, con Dinenno incluso. Me gusta escucharlos, me gusta decirles qué quiero, qué es el club, qué es la afición, para qué lo traemos. Creo que eso le hace muy bien a los jugadores. También lo hice con Huerta, con Gil Alcalá, con Aldrete, con todos, porque creo que hay alguien que desde adentro le tiene que explicar las cosas", sentenció.

