Toluca: Suinaga aseguró que Cavani aún tiene las puertas abiertas en el equipo

Toluca acaparó los reflectores este mercado de fichajes. Y es que los Diablos Rojos exploraron opciones en Europa para reforzar su ataque de cara al Apertura 2022, siendo uno de ellos Edinson Cavani, quien jugó en el Manchester United la última temporada.

A pesar de no contratar al atacante uruguayo, Francisco Suinaga, presidente del conjunto mexiquense, reveló que aún no le cierran las puertas en el club, ya que el propio futbolista está intentando mantenerse en el futbol europeo.

"Fue totalmente real el interés. Yo no voy a especular ni a decir algo que no tiene un fundamento. Sin embargo, tampoco salimos a declarar, ni que estaba hecho, ni nada. Se exploró porque cabía la posibilidad, de hecho Edinson está agotando la posibilidad de jugar en Europa, particularmente en España, pero no está cerrada la puerta", dijo Suinaga en la presentación del nuevo uniforme.

En la presentación del jersey de Toluca, Francisco Suinaga, Presidente del club, CONFIRMÓ que se alejan de la posibilidad de Orbelín Pineda. ¡Y ESPEREN! Porque habló de Cavani... "NO ESTÁ CERRADA LA PUERTA"

Asimismo, el presidente del Toluca habló sobre el fichaje de Orbelín Pineda, descartando cualquier posibilidad de repatriar al mediocampista. Y es que asegura que en las posiciones donde se desempeña en seleccionado nacional están completos.

"Lo de Orbelín, cuando menos de nuestro lado, está descartado. Se exploró, pero en la posición se encimaría con algunas personas que ya están, puntualmente con Leo (Fernández). No digo exactamente la posición porque puede jugar en muchas, pero hoy nosotros nos hemos bajado de esa pugna y se acabó", sentenció.

