'Jerry' Flores revela que pidió a Miguel Herrera que lo llevara a América

El exfutbolista mexicano, Gerardo Flores reveló en podcast con Yosgart Gutiérrez que durante la gestión de Paco Jémez en Cruz Azul pidió a Miguel Herrera, entrenador en ese entonces de América, que lo llevara a Coapa.

IMAGO7

El acercamiento con Miguel Herrera

‘Jerry’ Flores relató cómo se acercó al entrenador mexicano para buscar su llegada a América, debido a que en Cruz Azul tenía pocas oportunidades y lo que quería era un cambio de club para volver a tener actividad.

“Recuerdo que hablé con Miguel Herrera y le dije ‘profe, ¿cómo está?, no jugué pretemporada’, él estaba en América, estaba sorprendido que me dejaron sin jugar”, dijo Flores, a lo que el estratega le respondió con la invitación al equipo, siempre y cuando y no pidieran dinero por el fichaje.

IMAGO7

Flores contó que el día del draft recibió una llamada de Herrera, en la cual le mencionó que Cruz Azul pedía una cantidad de dinero por el movimiento, cuestión que imposibilitó la llegada de ‘Jerry’ a América.

El amor de 'Jerry' por Cruz Azul

No obstante, el exfutbolista reconoció que cometió un error al enojarse con Cruz Azul, debido a que el equipo va más allá de una persona y prefirió agradecer por las oportunidades que la institución le brindó.

“Yo en un momento me quise confundir y dije ‘la neta pinc** Cruz Azul cul***’, pero no, Cruz Azul no es una persona, no es un directivo. Cruz Azul es más que un jugador. Yo no podía pelearme con un equipo que me dio tantas cosas. Hoy en día me preguntan y yo le voy a ir a Cruz Azul hasta el día que me muera”, agregó Flores.

También te puede interesar: América busca ser el primer clasificado a la Fase Final del Clausura 2025

IMAGO7