Liga MX: Corona y Ochoa, dos históricos unidos por su fecha de debut

Jesús Corona y Guillermo Ochoa son dos guardametas que han dejado huella en el futbol mexicano y ya saborearon grandes momentos con la Selección Mexicana como le tocó a Chuy con la Medalla de Oro Olímpica en Londres 2012, aunque con la Mayor no ha podido disputar ningún partido mundialista en tres ediciones de las que fue parte, y con Cruz Azul continúa sin levantar un título de Liga desde su arribo hace ya más de una década.

La competencia por la titularidad en Copas del Mundo, sobre todo en Brasil 2014, también siempre será digna del recuerdo como también que ambos guardametas comparten el mismo día de debut en Primera División, el 15 de febrero, aunque Memo lo hizo un año después, en el 2004 con América.

El cancerbero celeste celebra 18 años de su aparición en el Máximo Circuito y parece que fue ayer cuando el entonces técnico del Atlas, Fernando Quirarte, le dio la oportunidad en el arco frente al Veracruz en un partido que ganaron 3-0 en el Estadio Jalisco.

El tiempo es implacable, pero la idea del retiro aún no pasa por la mente de Corona, ya que en sus cuatro décadas de vida se siente bien físicamente y quiere seguir jugando. Su contrato con La Máquina concluye en el próximo verano y ya hay equipos como Chivas que levantan la mano en caso de que no se concrete una renovación por el tema económico.

El Mundial de Qatar 2022 también es incierto en su futuro y, a pesar de que Gerardo Martino no lo ha contemplado en sus convocatorias y que Alfredo Talavera y Hugo González comienzan a ganar carrera como segundo y tercer arquero, respectivamente, nunca se cerrará a la idea de apoyar a la escuadra nacional cuando se requiera.

“Yo no me cierro a ir a la Selección, como siempre lo he dicho no me voy a negar. Si estoy en plenitud y puedo aportar, siempre que pueda ayudarlos ahí estaré. Voy a seguir haciendo mi trabajo, sé que si existe la posibilidad estaremos levantando la mano”, declaró Jesús Corona recientemente a Fox Sports.

