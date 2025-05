Luis García acerca de la eliminación de Cruz Azul: "Este era el examen de Vicente Sánchez y no lo pasó"

Después de la eliminación de Cruz Azul en las Semifinales, el comentarista de TV Azteca, Luis García, mediante un video en X, expresó lo que para él son las razones del nuevo fracaso celeste, eximiendo de la responsabilidad a uno de los protagonistas, el portero Kevin Mier.

América siempre se sabe ganador

En el video publicado en redes, García asegura que el América siempre parte como favorito en una eliminatoria ante Cruz Azul, pues el conjunto celeste no sabe cómo solventar los enfrentamientos ante su "némesis", mientras que 'Las Águilas' pueden estar abajo en el marcador, pero siempre sabrán salir adelante por medio de su trabajo en equipo.

"América es un equipo grande que se sabe ganador, ante cualquier circunstancia es un equipo que no se cae, no se dobla, no se rompe", mencionó el exfutbolista mexicano. Agregó también que esta sensación la provoca siemore el cuadro azulcrema, pero más ante Cruz Azul.

Mier, el menos culpable

Para el 'Doctor', el menos culpable de la eliminación celeste es el portero Kevin Mier, pues García asegura que el guardameta colombiano ha venido a hacer mejor la Liga MX con sus actuaciones, además de que es pretendido por algunos equipos europeos. Recalcó también que este partido era la prueba más importante para el técnico del Azul, misma que no libró con éxito: "Este era el examen de Vicente Sánchez y no lo pasó".

Kevin Mier festejó de una triste manera su cumpleaños número 25, pues un error suyo provocó el penal con el que América se metió a la eliminatoria por medio de su capitán Henry Martín, desenlazando posteriormente en el segundo gol por parte de Cristian Borja.

