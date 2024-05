'Precios del América vs Cruz Azul, por un estadio que se está cayendo, es demasiado'; señalan expertos de RÉCORD+

El pasado lunes se dieron a conocer los precios de la Final de Vuelta de la Liga MX, misma en donde los precios van desde los 1,900 pesos mexicanos hasta los 4,000, esto en la zona más cercana al terreno de juego de 'El Coloso de Santa Úrsula'

Lo elevado de los precios para el último partido del Estadio Azteca antes de que comiencen los trabajos de remodelación de cara a la Copa del Mundo del 2026, algo que desató la polémica en RÉCORD+ En Construcción, entendiendo lo descabellado de los costos por el estado en el que se encuentra el Azteca.

"Los 1,900 pesos se me hace carísimo, arriba de 1,900 pesos, a mí si se me hace carísimo, abajo 4 mil pesos ahí si está en discusión, yo no lo pagaba, pero, comparándolo con el juego de Yankees vs Diablos, caro no se me hace entendiendo esa comparación, pero ¿1,900 pesos en la cabecera de un estadio que se está cayendo? Si se me hace un abuso, pero una locura", comentó Alejandro Gómez.

Recordemos que los precios van desde los 1,900 en la cabecera, 2,400 en las zonas laterales, 2,800 en la zona 300, 2,900 en la cabecera 100 y 4,000 en la zona 100 lateral.

La venta de boletos para los celestes será hasta el jueves

Además del tema de lo elevado de los precios, también se confirmó que la venta al público celeste no se liberará hasta el próximo jueves, por lo que se espera que haya pocos aficionados cruzazulinos en las gradas del Estadio Azteca en el juego del próximo domingo.

"Los aficionados celestes tendrán que esperar al próximo jueves para poder comprar boletos para la final en el Azteca, siempre se guardan arriba de 10,000 boletos para la venta general y si no... reventa donde los más baratos están de 4,500 para arriba", se dio a conocer en RÉCORD+ En Construcción.

La Ida se jugará en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes el próximo jueves, la Vuelta se llevará a cabo el domingo 26 de mayo en la cancha del Estadio Azteca.

