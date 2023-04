Richard Núñez sobre Cabecita: 'Podrá ser Campeón con América, pero no especial como con CAZ'

Jonathan Rodríguez también fue criticado por fichar con el América, luego de que hizo historia con el Cruz Azul al ganar la tan esperada novena estrella.

Aunque su traspaso no fue directo. Hay que recordar que durante el primer semestre del 2022 estuvo jugando con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Richard Núñez cree que el 'Cabecita' es uno de los mejores delanteros que hay en la Liga MX y que probablemente también gane varios campeonatos con las Águilas, aunque no serán igual de especiales que el que ganó en 2021 con La Máquina.

"Es un jugador muy bueno, ha rendido en todos los equipos en los que ha estado, aunque también ha tenido sus malas rachas, pero ya está levantando", mencionó en charla con RÉCORD.

"Lo que pasa es que su gran éxito, que todos hubiéramos querido tener, fue que salió campeón en un equipo que hace muchos años no lo era. Yo creo que salir campeón con América hoy en día, no es lo mismo que ser campeón con Cruz Azul después de tanto tiempo. Le puede ir muy bien porque es un gran jugador. No hay otro delantero como él", agregó.

Richard Núñez también habló sobre Brian Rodríguez, quien desde su punto de vista "no se ha amoldado al América", pero considera que "con el correr del tiempo le puede dar grandes alegrías a los aficionados", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS HERMOSILLO SE 'RINDE' ANTE EL AMÉRICA: 'ES EL PAPÁ DE CRUZ AZUL'