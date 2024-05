'Rotondi hace caer a Israel Reyes': Francisco Chacón sobre la Final de América vs Cruz Azul

Este domingo América venció a Cruz Azul en la Final del Clausura 2024, donde las Águilas vencieron al cuadro celeste y lograron su decimoquinto campeonato con un penal polémico, mismo que ha sido analizado y desmitificado por el invitado especial en Los Informantes de RÉCORD+ En Construcción.

Paco Chacón, exárbitro de la Liga MX, estuvo vía telefónica en el espacio de Los Informantes, donde el analista arbitral del torneo mexicano aseguró que si hay contacto y. por lo tanto, hay penal en favor el conjunto azulcrema.

"Es una jugada bastante compleja, hay mucho que analizar, no es lo mismo verla en la cancha y después verla cuadro por cuadro, el Gato Ortiz hace perfecto en marcar penal, a mí me parece que Erick Yair Miranda, por la importancia del partido, decide darle una segunda oportunidad al Gato Ortiz para evaluarla y para verla en el monitor, creo que la jugada tiene para donde hacerse hacia los dos lados, me imagino que por eso Erick manda a llamar al Gato", comentó Chacón.

Además de esto, Chacón también habló sobre el momento del partido, asegurando que el instante que pasaba América en el trámite del partido no es una justificación para que Reyes haya buscado la falta que terminó con el campeonato de las Águilas del América: "A mí lo que sí me parece, es que Rotondi hace caer a Reyes, a sabiendas de que si no jugaba la pelota se iba a sancionar penal, no creo que Reyes haya intentado hacer trampa", aclaró Chacón.

'Ortiz fue valiente en marcar un penalti en una instancia así'

Paco Chacón aseguró que la jugada era muy brava y que el acierto del 'Gato' Ortiz es haber estado bien colocado para poder marcar la pena máxima sin la intervención del VAR, además de que el hoy analista aseguró y destacó que el central de la Vuelta de la Final del Clausura 2024 fue muy valiente para pitar la falta.

"Son jugadas grises, son jugadas bravas, al final las tiene que decidir. A mí me pareció muy valiente el tema de Ortiz para marcar penal ante un escenario tan bravo, tenía una ubicación perfecta y a golpe de vista marcó el penal", finalizó Chacón.

