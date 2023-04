América: 'empate nos deja sabor agridulce, pero creo que fue buen espectáculo', auxiliar del 'Tano'

Debido a la expulsión de Fernando Ortiz por encararse con Nicolás Larcamon, Peter Thelemaque salió a hablar en conferencia de prensa, donde señaló que este partido fue un verdadero espectáculo para la afición, pero que el equipo se va con un sabor agridulce por el empate en los últimos minutos.

"La verdad creo que fue un muy buen espectáculo, hablando de lo que hicieron los dos equipos, hubo lapsos del partido donde ambos equipos buscaban ofender. Creo que nosotros creamos más oportunidades y tuvimos oportunidades para liquidar, pero al final ellos empatan con una jugada en tiempo de compensación y al final fue un empate dos a dos que nos deja un sabor agridulce", destacó Thelemaque.

‘NOS DEJA UN SABOR AGRIDULCE’ #CentralFOX Peter Thelemaque, auxiliar técnico del América, se mostró contento por el nivel de las Águilas ante León, pero lamentó que no fueran capaces de aguantar el triunfo pic.twitter.com/Qej3wZscGC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 2, 2023

El auxiliar técnico de las Águilas aprovecho la conferencia de prensa para dejar claro que lo que buscó Fernando Ortíz era calmar los ánimos en las bancas: "Lo de afuera no importa, a lo largo de un año nosotros nos hemos enfocado y solo hemos tenido una expulsión. Somos un equipo muy disciplinado, Tano es una persona que difícilmente se molesta, creo que lo que sucedió en las bancas fue que el busca ir a calmar la situación, más allá de los insultos que se llegaron a dar".

Peter destacó la buena racha que tenía el equipo en casa y que siempre salen a proponer por lo que estos empates no son por culpa de algún mal estado mental en la plantilla: "Teníamos un año sin perder en casa, en realidad solo hemos perdido un partido. Hay que seguir trabajando igual, la mentalidad está más que fuerte, si lo notaron en el segundo tiempo se ve un equipo completamente diferente. América siempre busca, siempre trata de generar, creo que no es un tema mental, si no que aveces tenemos que respetar al rival, hoy el rival quiso también salir a proponer.

Finalmente, Peter Thelemaque dejó claro que el conjunto de Coapa va a seguir ganando en el Estadio Azteca: "Creo que América va a seguir siendo fuerte de local y vamos a tener una buena recta final de torneo, creo que eso es lo que busca la americanista, llegar a la fase final en rachados para ahora sí llegar al objetivo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA Y LEÓN EMPATARON EN EL MEJOR PARTIDO DE TODO EL CLAUSURA 2023