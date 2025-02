Álvaro Fidalgo habló en conferencia de prensa previo al partido entre América y León en Ciudad de los Deportes, donde se estará disputando el liderato del campeonato mexicano.

Un aderezo especial para este duelo es el choque entre James Rodríguez y el mismo 'Maguito', dos jugadores que pasaron por el Real Madrid, por lo que el español no dudó en deshacerse en elogios hacia el colombiano.

“En el Real Madrid lo que me tocó con James es que es un crack total, lo que más me sorprendía de él era el primer toque que tenía, una locura, el mejor que vi junto con Kross sin duda”, señaló Fidalgo.

“Les doy la enhorabuena por el arranque que hicieron y va a ser un gran partido. Esperemos que todo el mundo lo disfrute mucho, están haciendo las cosas muy bien. Respecto al tema de James, bienvenidos jugadores de la talla de él a la liga mexicana, James si no es el mejor jugador de Colombia, es el segundo con el Pibe o por ahí andará, así que imagínate de la calidad de futbolista”, añadió.

Además, el mediocampista habló sobre su nuevo rol en el equipo, donde ha sido un elemento que pisa mucho el área y entiende que con esto llega una responsabilidad de afinar su definición:

“Estoy para eso, para lo que sea, para lo que el mister piense. El mister piensa que lo puedo hacer muy bien ahí (media punta) así que si Jardine lo dice yo le creo y el tema de los goles, ojalá por el bien del equipo, el otro día no sirvieron para mucho porque perdimos en el último minuto, al final a mí es lo que me importa, que le vaya bien al equipo, si puedo ayudar con goles genial”.

Siguiendo sobre esta línea, Fidalgo fue cuestionado sobre quién es el elemento más importante en las Águilas, asegurando que este equipo busca el mérito grupal y que así se logran los éxitos: “A mi siempre me dijeron que un jugador te puede ganar un partido, pero un equipo no es un jugador, los campeonatos los ganan los equipos, llevamos tres seguidos. El América no solo es de un futbolista”.

¿Álvaro Fidalgo se va del América?

Una pregunta fue sobre su salida del América en algún momento con el sueño de volver a Europa, además de preguntarle sobre la Selección Mexicana:

“Yo estoy muy feliz en el club, que no voy a salir a cualquier lado y con la primera cosa que venga si no ya habría estado fuera porque ofertas llevamos un año, año y medio recibiendo. Ya lo dije, si un día salgo del club, que sea algo bueno para las dos partes, para mí y para el club… No puedo pensar en nada (Selección) si no me equivoco queda

