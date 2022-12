América: Miguel Layún con pie y medio fuera de las Águilas; Apunta al León

Miguel Layún tiene las horas contadas en el América, pues el jugador es del interés del León, club que hará todo por fichar al jugador ante las múltiples lesiones que ha sufrido en la lateral derecha, según información de Fox Sports.

Los rumores cada vez aumentan más pues Miguel Layún mandó un mensaje en redes sociales que ha dado mucho de que hablar, pues se limitó a poner un emoji de una carita triste en medio de los rumores que lo separan de las Águilas.

Miguel Layún quien fue campeón con el América en el Clausura 2013 y Apertura 2014 ha manifestado en múltiples ocasiones que los azulcremas son el equipo de sus amores e incluso aceptó una rebaja salarial para continuar en la institución.

“Las condiciones son bastante favorables para el club y los objetivos, Me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero”, comentó Layún antes de renovar hasta 2023.

