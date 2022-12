El torneo pasado América arrasó en las 17 jornadas, el conjunto de Coapa pintaba para ser campeón hasta que apareció en el camino Toluca, pero varios jugadores, aun sin ser titulares, fueron claves en otras áreas del juego, tal es el caso de Miguel Layún.

El lateral mexicano estuvo cerca de salir del cuadro americanista tras la finalización de su contrato, mismo que terminó renovando para sorpresa de muchos, en entrevista para TUDN, Layún reveló lo que tuvo que hacer para permanecer en el Nido.

"Me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver al América. Desde mi primer arribo dejé el 50 % del salario", aseguró el jugador mexicano.

Aun así, con un rol totalmente distinto con el Tano Ortiz, Layún ha disputado 41 partidos, 27 de ellos con titular, nada mal para no ser considerado como un jugador clave en el esquema azulcrema.

"Si hago una recapitulación a lo largo de tres torneos a lo largo de tres torneos tuve participaciones a veces más acertadas, a veces menos, pero siempre entendí que el rol más importante desde mi regreso era también aportar a los jóvenes, al vestuario, esas cosas que la gente no puede ver", finalizó.

