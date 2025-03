¿América tomará el lugar de León en el Mundial de Clubes?

¿Puede tomar el América el lugar del León? La Fiera quedó fuera del Mundial de Clubes luego de que la FIFA determinara que existía un problema de multipropiedad en Grupo Pachuca.

Las dudas pasan por el equipo que tomará el lugar de la fiera en esta competencia, entendiendo que queda un puesto vacante para la CONCACAF, que tendrá que ser ocupado por un equipo de la zona y se tendrá que anunciar en los próximos días.

León fue excluido | MEXSPORT

¿PODRÍA EL AMÉRICA IR AL MUNDIAL?

La realidad es que al día de hoy parece complicado que el América vaya al Mundial de Clubes, esto siguiendo el reglamento que plantea que no pueden ir más de dos equipos de un país al torneo, aunque puede haber excepciones, según lo pone el reglamento.

Art. 10.4: “Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”

América es el mejor rankeado | MEXSPORT

Esto es lo que se menciona en el reglamento, donde destacan que en particular, se tomará en cuenta la clasificación correspondiente del club en cuestión, es por eso que toma fuerza el América.

Las Águilas son el tercer lugar en el ranking que comparte FIFA, atrás de Rayados y León, aunque es importante señalar que el reglamento es claro en que no se permiten más de dos equipos por país.

Sin embargo, la FIFA no ha mencionado qué equipo o qué criterio tomarán para elegir al sustituto del León y sí contemplan excepciones en algunos puntos del reglamento, por lo que la decisión pasa por la FIFA y los criterios que ellos quieran tomar.

Buscan reemplazo para Léon | X @FIFACWC

En caso de que se basen en el Ranking, el equipo que cumpliría con los puntos para ir al Mundial sin tener que hacer alguna excepción sería el Alajuelense de Costa Rica, siendo el primero en la lista que no es de México ni Estados Unidos.

