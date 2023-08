Brian Rodríguez vive el mejor momento de su carrera y está mostrando su mejor versión desde que llegó a la Liga MX ye eso quedó comprobado en el partido entre América y León.

El jugador uruguayo se comió a Lionel Messi y en una jugada que hizo suspirar al Estadio Azteca encaró a la zaga de La Fiera, se metió al área, se quitó al Arquero Rodolfo Cota, recortó a otro defensor y sacó disparo.

Para la mala fortuna del atacante, el balón fue desviado por William Tesillo que con una barrida salvadora evitó lo que hubiera sido el gol del Apertura 2023.

Apenas este viernes, Brian Rodríguez negó que tenga intenciones de salir del América, esto debido a los rumores que surgieron en días recientes y que apuntan a que el uruguayo está en búsqueda de un nuevo equipo.

“Quería hablar sobre ese tema. Se habló mucho y no me gusta tampoco, pero es personal. Yo nunca dije que quiero salir de América, eso nunca salió de mi boca, me siento muy contento acá, los compañeros me respaldan, los directivos pagaron mucha plata. Eso nunca salió de mí y quédense tranquilo que voy a estar trabajando”, declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

