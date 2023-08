Álvaro Fidalgo reconoce que deben corregir las fallas: “Tenemos que encontrar ese equilibrio”

Álvaro Fidalgo, mediocampista español del América, reconoció que las Águilas deben encontrar contrapeso entre el buen trabajo que hace la ofensiva, que tuvo mucha llegada ante Necaxa, y corregir las evidentes fallas que está teniendo el cuadro bajo.

“Tenemos que encontrar ese equilibrio”, señaló el volante ibérico.

Fidalgo portó el gafete de capitán del conjunto de Coapa en el duelo de la Jornada 5 del Apertura 2023, ante los Rayos, acontecimiento que para él representa un privilegio y una responsabilidad.

“Es un orgullo enorme y una responsabilidad muy bonita. El otro día fue Diego (Valdés), ahora me tocó a mi. André me dijo, me dio esa confianza y agradecido con mis compañeros por esa confianza, por el respeto. La 'Bomba' (Henry Martín) volverá pronto también”, manifestó.

Álvaro regresó a la cancha como titular azulcrema luego de pagar su segundo partido de suspensión, de cuando fue expulsado ante Guadalajara en la Liguilla del torneo pasado, el Clausura 2023.

Fidalgo pudo jugar ante Puebla en el duelo de la tercera fecha por el reglamento que indica que, si un club tiene dos o más jugadores en la Selección Nacional puedes ocupar a un jugados suspendido, ya que en ese momento se llevaba a cabo la Copa Oro, por lo que el español cumplió con sus dos juegos de castigo ante FC Juárez (J1) y Atlas (J4).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX CONFIRMA QUE ATLAS VS TOLUCA SE JUGARÁ EN EL ESTADIO JALISCO