Benedetti sobre el América: "Es el más grande y una eminencia en el futbol mexicano"

Este viernes, América chocará frente a Mazatlán en un duelo que será marcado por el reencuentro de Nicolás Benedetti con su exequipo, es por eso que el mediocampista destacó la grandeza de las Águilas, aunque detalló que no será un pretexto para no salir a buscar el triunfo,

“Lo dije siempre y lo voy a repetir, América es el más grande y una eminencia en el futbol mexicano, pero eso no hace que no enfrentemos a los rivales de gran forma. América viene en gran forma, pero nosotros también.

Es un partido hermoso, muy lindo. Siempre jugar contra América es especial y todos sabemos lo que genera ese club. Obviamente es un partido lindo para mí, para mis compañeros, para la gente, para el show, para que lo disfruten, así que trataremos de hacer lo mejor posible para ganar el partido”, sentenció el ‘Poeta’.

AMÉRICA ES EL MÁS GRANDE DE MÉXICO Benedetti enfrentará a su ex equipo, y el ahora jugador del Mazatlán reveló que aunque considera al América como el más grande de la Liga MX ahora se debe a los Cañoneros.

Aunque su carta aun le pertenece a la instutción americanista, Benedetti se siente cómodo y agradecido con los ‘Cañoneros’, y tampoco siente este duelo como una revancha contra sus excompañeros.

“América fue una etapa de aprendizaje, me tocó pasar esas cosas allá. Ahorita, en Mazatlán he sumado muchos minutos, muchos partidos, me he reencontrado con mi futbol, con lo que sé hacer y estoy muy agradecido con lo que me han brindado acá”

No tengo sentimiento de revancha, obviamente quiero hacer gol por el equipo, para ayudar a ganar. Es un partido especial”, finalizó.

