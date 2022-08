América: Memo Ochoa, el portero azulcrema con más porterías en cero con 122

Guillermo Ochoa sigue escribiendo su nombre con letras de oro en los libros del América. En el duelo ante el Querétaro logró mantener de nueva cuenta su portería en ceros, lo que lo coloca como el portero que registra más marcos invictos en la historia del club con 122, superando así a Adrián Chávez, quien ostenta 121.

Por este motivo, Chávez aseguró en charla exclusiva con RÉCORD que, Ochoa se está catapultando como el mejor portero del América en la historia.

“Se está colocando como ser el mejor portero de toda la historia del América, creo que independientemente de todos los récords que rompa y siga rompiendo, él a pesar de que salió del club, jugó fuera de México, creo que se está consolidando como el mejor portero del América “, declaró el exguardameta.





Asimismo, el apodado ‘Negro’ pidió que ‘Paco Memo’ también lo rebase en títulos, ya que es uno de los rubros en los que, el experimentado arquero de las Águilas aún está lejos de los históricos de este club.

“Ahora que me rebase en campeonatos, necesito que me rebase en ese sentido, para eso están los récords para que se rompan y si lo hace Memo, que mejor “, mencionó.

Sobre los rumores que apuntan a que, Guillermo Ochoa abandonará el Nido una vez concluya el Apertura 2022 y el Mundial de Qatar, Chávez dijo que espera sean falsos y Memo permanezca en la entidad azulcrema, de la cual es un referente.

“Ojalá y no. Te puedo asegurar que, de cada millón de americanistas, 9,999 van a decir que no (no se vaya), es un portero que ya ha demostrado ser un referente americanista”, sentenció.

ADRIÁN CHÁVEZ DESTACÓ EL DESPERTAR ÁGUILA

Adrián Chávez destacó el despertar del América en el Apertura 2022 y vaticinó que las Águilas llegarán enrachadas para la Recta Final del campeonato, pues dijo que, a diferencia de otros torneos, el equipo ha venido de menos a más.

“Comenzó flojo (el América) pero está retomando nuevamente el ritmo que se le caracterizó al término del campeonato, creo América va a llegar en buen momento para la Fase Final, que es la más importante”, declaró Chávez en charla con RÉCORD.

