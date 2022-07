América: ¿Qué cambios tendrá ante Rayados tras la lesión de Roger Martínez?

Se vislumbran modificaciones para la visita a Monterrey. El choque ante el Bicampeón fue un parámetro para Fernando Ortíz quien está obligado a hacer cambios en su alineación por la baja de Roger Martínez y a falta de los últimos entrenamientos de la semana parece que Jonathan Rodríguez entrará en acción desde el arranque ante Rayados.

Se sabe que la visita a la Sultana del Norte siempre es complicada, la experiencia y calidad de la plantilla aunado a una afición tan entregada hacen que estos compromisos sean de alta exigencia, por ello, el Tano ya está probando un nuevo cuadro en el que se contempla echar mano de los refuerzos desde el inicio, por ello el Cabecita ha entrenado con los titulares en el lugar de Roger.

Sin embargo, ese no sería el único cambio, los campeones Sub 20 también están en duda para repetir, especialmente Román Martínez, quien cumplió, pero para esta ocasión analizan la posibilidad de poner a un delantero más experimentado, así que Federico Viñas y Henry Martin son los que pelean para estar en el once.

El caso de Emilio Lara es diferente, el defensor si tiene más posibilidades de volver a empezar, aunque el Cuerpo Técnico no descarta que el acompañante del uruguayo Sebastián Cáceres sea el seleccionado nacional Néstor Araujo.

El otro jugador que ya está listo para luchar por su puesto es Jorge Sánchez, el lateral ya está totalmente recuperado de la cirugía de nariz a la que fue sometido y ya trabaja a la par del grupo esperando el primer descuido de su compañero Miguel Layún para recuperar la titularidad.

