Cabecita Rodríguez: González Iñárritu desmintió a Ordiales sobre cifra millonaria por el delantero

El fichaje de Jonathan Rodríguez al América fue toda una novela en este mercado de fichajes, pues primero estaba Cruz Azul en la pelea por el jugador uruguayo que al final terminó fichando con las Águilas.

Jaime Ordiales comentó en un programa de ESPN, Futbol Picante, que Al-Nassr tenía ofertas por el Cabecita por cifras iguales o más altas por él para su fichaje, por lo que La Máquina se hizo a un lado, pero fue Héctor González Iñárritu, quien desmintió que hayan sido números muy altos para contratar a Rodríguez.

“Hace un mes hablé por teléfono con Gerardo (exrepresentante del charrúa) para ver la posibilidad al ver que no jugaba, que había una posibilidad y me dijo: ‘mira Jaime, ni le muevas van a pagar la MLS, LAFC, más de lo que pagó Arabia.

“Dije: ‘también espérame, es imposible’ esos mercados de pagar esos sueldos en Cruz Azul no hay, entonces dijimos, ‘bueno no hay’. En la presentación de las sedes mundialistas que nos invitaron al Estadio Azteca nos dijo la gente de América ‘oye, fíjate que ya cerramos a tal’; ‘¿cómo que lo cerraste?’, ‘sí, lo cerramos’; ‘¿vas a pagar todo el dinero?’, ‘sí, sí’. Eso fue lo que nos dijeron”, narró Ordiales el 22 de junio.

Ante esto, y en otra edición del mismo programa, González Iñárritu desmintió las palabras del directivo celeste, donde sentenció que se quiso proteger y que Jonathan Rodríguez llegó tras un precio accesible para el América.

“No, no. Me llevó bien con Jaime, pero no. Se está cubriendo, no voy a decir cantidades, pero totalmente están equivocadas las cifras que dice. Es una empresa importante (América), es una empresa generadora de empleos, pero hay un orden.

“Hay presupuestos que tienes que respetar y a veces no puedes llegar. Con Jonathan sí fue un arreglo bastante atractivo para el club, creemos que es un jugador muy importante para el futuro, al igual que Néstor Araujo”, confirmó el directico de Coapa.

