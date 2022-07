Jaime Ordiales sobre el sistema de la Expansión MX: ‘No abona a la competencia’

Jaime Ordiales, presidente de Cruz Azul, señaló que el futbol mexicano le resta oportunidades al jugador nacional y la Liga Expansión no suma a la Liga MX, pues se juega un torneo que no tiene recompensa de ascender.

“Yo siempre he pensado que le restamos oportunidad al jugador mexicano, no le damos la oportunidad para mostarse y hay capacidad en el futbol mexicano. Lo del descenso me parece que no abona a la competencia.

“Yo no creo que nadie pueda aspirar a un campeonato cuando no existe, no puede ascender, llegar a algo más. No es un sueño nada más de jugadores, de los directivos, sino de las ciudades donde se juega el futbol”, dijo Ordiales para TUDN.

Jaime Ordiales cree que el que no haya descenso en la Liga MX es un problema para los jugadores, pues antes si iban a préstamo para agarrar buen nivel por la competencia que hay abajo, pero ahora no hay esa formalidad.

“El descenso pues es una competencia casi como arriba, abajo, para solventar esa caída del equipo, yo lo viví con León y siempre dábamos lo máximo. Yo creo que eso merma a lo que es hoy nuestro futbol.

“Sé que hay razones de todo tipo, a veces económicas, pero yo apostaría siempre por un modelo donde se encontrara un justo medio, donde entiende uno que tiene que solventarse algunos aspectos para mantener a los equipos competitivos y sanos económicamente”, agregó el directivo de Cruz Azul.

Por último, aseguró que no se le debe de pegar a lo deportivo, porque es lo que termina siendo más afectado.

“No hay que pegarle a lo deportivo, yo creo que de una u otra manera podemos crecer mucho más con todo esto que había. Un jugador de 20 o 21 años lo prestaban a los equipos de abajo y regresaban ya formados en Primera División”, finalizó Jaime Ordiales.

