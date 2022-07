Gael Sandoval aclaró tema con Alexis Vega: 'Tenemos una amistad chin...'

Gael Sandoval regresó al futbol mexicano con Chivas, aunque al final no se pudo quedar en el equipo, por lo que surgió el rumor de que Alexis Vega impidió su incorporación.

Ante esto, el exjugador del Wellington Phoenix aclaró la situación y aseguró que tiene una gran relación con el '10' rojiblanco.

“Tranquilo nalgón, ya sabes cómo los medios inventan. Papi, vamos aclarando las cosas: mi hermanito Vega no, obviamente no tuvo nada que ver en esto de las decisiones. A menos de que yo no sepa que a Vega ya lo hicieron directivo, pero no es cierto, no creo, porque si lo hicieron directivo no podría jugar.

“Vega no tuvo nada que ver con esto, los chismes están a la orden del día, así que descuiden, Vega y yo tenemos una amistad chingona y ya”, explicó en un en vivo de Instagram. “No se metan ideas a la cabeza ni nada, puros chismes. Que si fuera cierto, ahorita le diría al pinche Alexis que me regrese, pero no, tranquilos, no se metan ideas a la cabeza gente".

El seleccionado nacional apareció vía texto en el 'live' y reveló que lo estaban "matando" en redes sociales por el tema con Sandoval.

“Cuello no tenías, papi, no te pueden dar cuello porque no tenías. La gente te quiere cabrón, tú sabes que la gente te quiere y que no tuviste nada que ver con esto, no ma..., se lo aclaro a la gente que lo está viendo, ese cabrón bien. Aquí las decisiones son de la gente que tiene que tomar de decisiones, pero Alexis bien, les va a responder en el torneo”, añadió en tono de broma el canterano de Santos.

