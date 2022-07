Jaime Ordiales: 'La negociación por Bruno Méndez es complicada'

Jaime Ordiales ha dado a conocer en los últimos días que Cruz Azul va por dos refuerzos más para el Apertura 2022. Sin embargo, las negociaciones por algunos jugadores está siendo complicadas, como es el caso de Bruno Méndez.

Y es que el directivo de La Máquina reveló en entrevista con TUDN que las pláticas para llevarse al central sudamericano han sido bastante difíciles, pues se encuentra en un equipo con el que es muy complicado negociar.

"Es complicado, es un jugador internacional, Corinthians es un equipo con el que es difícil negociar, hemos intentado hacerlo desde hace seis o siete días y ha sido muy complicado, pero estamos intentando, es una petición de Aguirre, que lo conoce bien. Sí vendría a reforzar mucho lo que es la central.

"Hoy tenemos muy buenos jugadores, que lo están haciendo muy bien, pero está el riesgo en un torneo que tendrá jornadas dobles, pues tienes que contar con él. Queremos traer un joven que nos permita refrescar lo que venía haciendo un equipo, ya bueno, pero que sea grande atrás", dijo.

Asimismo, Ordiales habló sobre la tardanza de La Máquina a la hora de fichar, asegurando que prefiere tener un refuerzo que se tarde, pues considera que en los momentos importantes le va a responder en la cancha.

"Uno quisiera tener ya a estos jugadores, haber tenido la facilidad de contratarlos en un día, pero por otro lado también es cierto que llegó un entrenador nuevo, que hay que darle su lugar, hay que discutir, organizar, planear el equipo, y cuando llegó teníamos prácticamente la pretemporada. Él me decía: 'oye si queremos a Rotondi, déjalo está jugando, para qué lo traemos a una pretemporada.

"En ese sentido empezamos a planear con un poco de tranquilidad, queriendo tenerlo lo antes posible, si a Rotondi lo hubiéramos tenido días antes pues hubiéramos estado felices y quizás pudo jugar, pero las negociaciones o las cláusulas, o las situaciones de los contratos nos llevan a tardar un poco más, para mí, no sé si lo compartan, pero yo prefiero tener a un buen jugador aunque me tarde un poco, porque en momentos decisivos me va a rendir", sentenció.

