Los aficionados de Cruz Azul pueden estar tranquilos, y es que Rodolfo Rotondi no será el único refuerzo de La Máquina para el Apertura 2022, así lo reveló Jaime Ordiales, quien aseguró que el próximo fichaje se puede dar en las próximas horas.

"Están analizadas estas pláticas, siempre hay que una dudita, un poco de lo de Rotondi, es que a veces cuando planteas un escenario o un plantel con base en ciertos jugadores, si los puedes conseguir con esas características, a lo mejor en la consecuencia de otra contratación va con base en ese.

Si no lo consigues con esas características puedes tener que cambiar el jugador, es lo que hemos tratado de hacer, por eso decimos 'Rotondi ya está, perfecto', bueno, ahora el delantero que viene, si Dios quiere mañana o pasado, que también hay que ver el tema de los contratos, pero si está es porque fue analizada y platicada con Diego", comentó en entrevista con TUDN.

Asimismo, Ordiales fue cuestionado sobre la tardanza de Cruz Azul a la hora de fichar, asegurando que prefiere tener un refuerzo que se tarde, pues considera que en los momentos importantes le va a responder en la cancha.

"Uno quisiera tener ya a estos jugadores, haber tenido la facilidad de contratarlos en un día, pero por otro lado también es cierto que llegó un entrenador nuevo, que hay que darle su lugar, hay que discutir, organizar, planear el equipo, y cuando llegó teníamos prácticamente la pretemporada. Él me decía: 'oye si queremos a Rotondi, déjalo está jugando, para qué lo traemos a una pretemporada.

"En ese sentido empezamos a planear con un poco de tranquilidad, queriendo tenerlo lo antes posible, si a Rotondi lo hubiéramos tenido días antes pues hubiéramos estado felices y quizás pudo jugar, pero las negociaciones o las cláusulas, o las situaciones de los contratos nos llevan a tardar un poco más, para mí, no sé si lo compartan, pero yo prefiero tener a un buen jugador aunque me tarde un poco, porque en momentos decisivos me va a rendir", sentenció.

