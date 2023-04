Ponchito González: 'No nos asusta el América'

Alfonso González no duda y aseguró que al Monterrey no le asusta el cuadro del América ni su delantera.

"No (no les asusta el América) y, siendo honestos, más allá de preocuparnos por lo que puedan hacer ellos, hay que enfocarnos en nosotros y hacer el esfuerzo, no solamente personal, sino también por el compañero, que eso nos ha ayudado dentro del terreno de juego. Y seguir con esa misma madurez y esa misma personalidad para poder jugar esta clase de partidos", declaró el jugador de los Rayados en charla con RÉCORD.

‘Ponchito’ González considera que el duelo ante las Águilas en el Azteca será una buena prueba para el conjunto regio.

"Vamos a enfrentar a un gran América y va ser una linda prueba para nosotros, hay que aprovechar este partido para seguir creciendo, para seguir mejorando y que sigamos con ese envión anímico a favor para cerrar de la mejor manera", comentó.

Finalmente, el jugador regio reconoció que el buen trabajo que han hecho los de Coapa se remonta al campeonato anterior, por lo que sabe que será un encuentro muy apretado.

"Somos conscientes que va a ser un partido lindo, un partido muy apretado, esperamos al mejor América. Sabemos que no solamente este torneo, sino en torneos anteriores vienen haciendo las cosas muy bien, y nosotros también", sentenció.

El cuadro de los Rayados, en lo que va del Clausura 2023, son la segunda mejor ofensiva con 27 tantos, mientras que las Águilas son líderes en este rubro con 29 goles.

