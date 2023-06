Tano Ortiz responde a señalamientos tras salida del América: 'No me robé nada'

Fernando Ortiz ya fue presentado como nuevo entrenador de Rayados, y el DT argentino dejó ver que él no se 'robó' nada del América, a pesar de que llega con el Cuerpo Técnico y más elementos de planeación del Nido al Barrial.

“No me robé nada, que quede claro. Hasta me trataron de ladrón, yo no robo a nadie”, señaló Tano Ortiz con un tono molesto para TUDN. Fernando realizó, 'en tiempo RÉCORD', su negociación con Monterrey, desde tuvo contacto antes de que el América fuera eliminado del CL23, pero asegura que él duerme tranquilo con su decisión.

“De todo lo que se ha hablado alrededor han sido mentiras, como en el futbol es parte de juego, todo lo que se ha dicho lo acepto. Pero también sé la clase de persona que soy y eso me deja la tranquilidad de poder dormir tranquilo a la hora de tomar una decisión”.

Del mismo modo, Tano Ortiz señaló que renunció al América porque él fue el máximo responsable del fracaso ante Chivas, además de que quería quitarle presión a los jugadores y a la directiva americanista.

“Yo cuando renunció, alguien tenía que ser el responsable, yo como cabeza máxima del entrenar me hace responsable. No hubo nada, ni mucho menos acercamiento de Monterrey. En ese momento, yo soy muy de corazonadas, y había que hacerse responsable de la situación que vivíamos.

“Quería sacarles la presión a los jugadores y al presidente. El máximo responsable de lo que había sucedido esa noche es el entrenador y cuando el entrenador es el responsable, tiene que dar un paso al costado”, finalizó Tano Ortiz.

