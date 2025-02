Polémico gol de Necaxa ante América en la Jornada 7 del Clausura 2025

Comenzó la actividad de la Jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX y la polémica arbitral de inmediato se hizo presente. Nuevamente América estuvo en el centro de la discusión aunque, irónicamente, en esta ocasión fue como 'víctima' ante Necaxa.

Tras una serie de errores en la zaga, José Paradela hizo un gol prácticamente de vestidor, para adelantar a los Rayos al minuto 2 del partido. Esta situación le dio impulso a los pupilos de Nicolás Larcamón para buscar el segundo, mismo que llegó con polémica.

Los Rayos sorprendieron a América en el primer tiempo | IMAGO 7

VAR 'apuñala' a América en el tanto de Diber Cambindo

El goleador del equipo hidrocálido una vez más se hizo presente en el marcador al minuto 38, luego de otra serie de fallas por parte de los defensivos azulcremas. Fue Israel Reyes quien habilitó al colombiano dentro del área, en una desafortunada acción en la que intentó tapar un disparo.

Inicialmente la acción se anuló por fuera de lugar de Cambindo, que estaba habilitado. Y aunque Johan Rojas estaba en posición antirreglamentaria, no intervino en la jugada ya que no fue por él que Reyes no pudo despejar.

Cambindo hizo el segundo tanto del juego, aunque inicialmente se anuló | IMAGO 7

Tres minutos se tardó la revisión en el VAR antes de que Óscar Mejía diera por válido el gol, que dejó 0-2 el marcador antes de que el juego se suspendiera porque se fue la luz.

¿Expulsión para Cambindo?

El gol no fue la única polémica del primer tiempo, ya que a los diez minutos de partido el delantero de Necaxa fue amonestado por un pisotón al rival. Sin embargo, el analista Felipe Ramos Rizo consideró que la acción debió sancionarse con roja.

Oscar Mejía en su nivel, amonestar por esta acción, equivocada calificación de la jugada. pic.twitter.com/vdVVHDGxqJ — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) February 15, 2025

Cambindo protagonizó dos polémicas acciones en el partido | IMAGO 7