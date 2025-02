Llegada de Alexis Vega a Europa se cae por lesión, tenía acuerdo con equipo de LaLiga

A la orilla del Viejo Continente. Semestre a semestre suenan diversos rumores de jugadores mexicanos al futbol europeo sin llegar a concretarse y Alexis Vega ha revelado que cuando era jugador del Guadalajara estuvo cerca de llegar a LaLiga, pero una lesión truncó su fichaje.

Alexis Vega, hoy jugador de Toluca | IMAGO7

En entrevista para TV Azteca, Alexis Vega reveló que antes de fichar por Toluca ya tenía todo arreglado su traspaso al Espanyol de Barcelona, pero una lesión en su rodilla fue lo que impidió al extremo mexicano a cumplir su sueño de emigrar al Viejo Continente.

“Jugué un viernes contra San Luis y el miércoles tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Por algo pasan las cosas. Ya tenía un arreglo, por tres meses tuve contacto con la gente del Espanyol de Barcelona. Cuando me lesiono me marcaron al día siguiente, me querían llevar a Barcelona, allá me iban a operar y pagar la cláusula de rescisión con Chivas, al final el dueño no quiso”, reveló a TV Azteca.

Vega se quedó en México por una lesión de rodilla | IMAGO7

Alexis Vega dispuesto a bajar su sueldo con tal de ir a Europa

Vega también reveló que con tal de cumplir su sueño de jugar en España estuvo dispuesto a hacer una gran reducción en su salario con tal de concretar su fichaje con el Espanyol, pero al final este no se puedo concretar.

“Antes de renovar con Chivas, nunca tuve una oferta tan clara de Europa. Cuando salió lo del Espanyol yo me iba a bajar más de la mitad del sueldo de lo que yo ganaba en Chivas para tratar de cumplir el sueño de sentir lo que es jugar en Europa”, declaró Vega en TV Azteca.

Vega renovó con Chivas al no llegar a Europa | IMAGO7

Alexis Vega aclara 'mal entendido' sobre Amaury Vergara

Cabe señalar que el delantero mexicano aclaró la polémica que surgió a raíz de sus declaraciones, pues cuando mencionó que 'el dueño frustró su fichaje', hace referencia al dueño del Espanyol quién quiso ficharlo tras su lesión y no hacía referencia a Amaury Vergara, dueño de Chivas.

Cortaron un poco la entrevista, pero jamás dije que Amaury no me dejó salir.

Había la posibilidad de que me llevaran al ESPANYOL y allá operarme ! Pero la última palabra la tenía el dueño del ESPANYOL y el fue el que dijo que no 🙌🏼 — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) February 14, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA BUSCA SU VICTORIA NÚMERO 100 ANTE CHIVAS EN CLÁSICO NACIONAL