Almada: 'América no nos generó tantas situaciones, nosotros no tuvimos la claridad'

El técnico del Pachuca, Guillermo Almada, reconoció que su equipo hizo un mal partido y por ello terminaron perdiendo 0-3, aunque dijo que la derrota fue causada por lo errores y falta de contundencia de su equipo y no propiamente por la superioridad de América.

“No fue un buen partido y esa es la realidad, América no nos generó tantas situaciones, pero tuvo contundencia y nosotros no tuvimos la claridad que generalmente tenemos. Insisto, hicimos un mal partido y es lógico que pierdas, hicimos muchas cosas mal y nos hicieron pagar carísimo.

“Imprecisiones generaron los goles de América y nos hicieron pagar caro cada error que cometimos con la pelota, lo primero que tenemos que hacer es autocrítica para ver por qué no tuvimos el nivel que veníamos teniendo”, expresó.

Finalmente, el entrenador de los Tuzos no quiso hablar del trabajo del árbitro César Ramos Palazuelos, quien expulsó a Romario Ibarra y eso le costó caro al Pachuca.

“No voy a opinar de los árbitros porque después nos castigan a nosotros como si no tuviéramos opinión y no fuéramos personas importantes en el futbol. No sé si justa, pero sí fue importante en el partido. Hay cosas que no dependen de nosotros y no podemos hacer nada”, señaló.

