Salomón Rondón sobre el América: "No me parece el más grande"

América, que llegó como líder del campeonato en el Clausura 2024, se enfrentó a los Tuzos de Pachuca en cuartos de Final, antes de eliminar a las Chivas y de vencer a Cruz Azul en la Final para lograr el bicampeonato.

Menos de un año después, Salomón Rondón, delantero de los Tuzos, rompió el silencio sobre la eliminación, asegurando en entrevista para Fox Sports, que, para él, América no es el equipo más grande del futbol mexicano.

Imágenes de Pachuca vs América | IMAGO7|

"No me parece porque, si mal no recuerdo aquel partido quedó manchado por una jugada antes del gol, ahorita no estaríamos hablando del tricampeonato, no le quito mérito ni a la gran plantilla que tienen, ni a los grandísimos jugadores y entrenador que tiene el América, pero creo que si hubieran marcado saque de banda, no estaríamos hablando de esto ahora, me parece que esta liga es muy competida, donde cualquiera puede ser campeón, con mucha responsabilidad te digo, no es el más grande".