América goleó y le quitó el invicto a los Pumas en el Apertura 2022

América acabó siendo amo y señor de Ciudad Universitaria. Con tres goles y un dominio total dejaron derrotados a los Pumas que en una semana acabaron recibiendo nueve goles, y ahora están con el orgullo por los suelos.

Más de 40 mil personas le dieron vida al Estadio Olímpico Universitario, pues era la sede de una batalla más entre Pumas y América. Y aunque en la tribuna vivían su propio partido, todo quedó en manos de los jugadores de ambas escuadras, las cuales son capaces de todo cuando de un Clásico capitalino se trata.

Los felinos venían de una penosa experiencia en Barcelona y la mejor manera de sacarse la espina era ante su acérrimo rival; sin embargo, no fue mucho lo que pudieron hacer. De inicio no había in claro dominador del encuentro, pero al poco tiempo las Águilas comenzaron a levantar el vuelo hasta que a los 27 minutos de juego, Diego Valdés anotó el primero azulcrema aprovechando un rebote, luego de que Julio González había achicado de manera correcta, pero la defensa no lo apoyó.

La ventaja americanista pudo ser mayor sino hubiera sido por la intervención de Julio que evitó que su marco fuera atacado.

Llegó la segunda mitad y con ello una nueva oportunidad para que Universidad se recuperara del hecho de que su delantera no generó peligro y su defensa no pesaba lo suficiente como para detener al América.

Entonces, Andrés Lillini hizo ajustes, movió todo lo que pudo y de nada le sirvió porque en cuanto los de Coapa pidieron, volvieron a adueñarse del área auriazul, y ahora por vía de Jonathan Rodríguez, cayó el segundo gol de las Aguilas.

Pumas sin reacción, sin defensa ni ataque. Y América con una superioridad notoria que además la hizo valer en goles. Y mientras la afición de Pumas cantaba en contra de afición de Coapa, Alejandro Zendejas bajó la pelota, se acomodó y mandó la pelota al fondo de la red; ante la mirada incrédula de Julio González, había caído un gol más, aunque en realidad el portero fue de lo mejor de los universitarios.

América ya ganaba por tres y Pumas seguía sin encontrar cómo revertir la situación. Esta vez, Dani Alves no fue el remedio, pues 'desapareció' igual que sus compañeros. Mientras que del lado americanista, lograron que que el azulcrema brillara en CU.

