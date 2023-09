André Jardine previo al América vs Pumas: 'Los Clásicos requieren cuidados especiales'

André Jardine está cerca de cerrar una temporada perfecta en cuanto a Clásicos se refiera consiguiendo ganar los 3 en su primera temporada, y no negó que para esta clase de partidos la planeación es especial.

“Preocupa como todos los rivales, nos merece el máximo respeto. Procuro prepararme para todos los partidos con la máxima atención, estudio a los rivales al mínimo detalle. Con Pumas no va a ser diferente, los Clásicos requieren aún más cuidados especiales", afirmó el brasileño.

"Me parecen un equipo muy fuerte, buenos jugadores, colectivamente atraviesan un buen momento con una forma de jugar bien establecida, tienen un buen entrenador. Mi papel mayor es cuidar de América y que se vea fuerte en su cancha, que busque su mejor versión posible”, agregó.

Sobre el estado de sus futbolistas lesionados no quiso dar muchos detalles para evitar informar a Pumas cómo saldrá sin embargo, garantizó que quien sea que juegue lo hará de la mejor manera.

“En el día que antecede a un partido tan importante como este no quiero regalar mucha información al rival. Van bien, todos van bien, algunos con mucha chance de estar en el partido, otros creo que no. No nos conviene dar información para no facilitar cosas a Pumas. Vamos a estar muy fuertes, es un momento de demostrar la fuerza del plantel, que hay jugadores listos y bien para estar. Que nuestra afición tenga la certeza de que verán a un América fuerte independientemente de quien esté", sentenció Jardine.

