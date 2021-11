Andrés Lillini: 'Amistoso ante América permitió a Pumas sacar la cabeza fuera del agua'

Este sábado, en la cancha del Estadio Azteca, se disputa la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2021 entre América y Pumas, después de que el encuentro de Ida terminó 0-0.

La llegada de Pumas en esta instancia es una sorpresa después de haber tenido un complicado inicio de campaña, pero Andrés Lillini, DT de los auriazules reveló que fue precisamente un partido ante las Águilas, el que inició la remontada universitaria en el torneo hasta llegar a la Liguilla.

"El amistoso contra el América en Los Ángeles… Esa semana les hice mucho hincapié y les quemé la cabeza con que nosotros íbamos a ir a jugar ese amistoso como un partido real, que para nosotros iba a ser sumamente importante porque los partidos amistosos si los ganas no pasa nada, pero si los pierdes te lo ponen en la cuenta", refirió Lillini en entrevista con TUDN.

"Les dije: ‘muchachos, venimos de no ganar tres partidos jugando muy bien, o ganamos éste y nos damos cuenta dónde estamos parados o va a ser algo más en la deuda que tenemos con nosotros mismos y con la afición’. “Hicimos todo como un partido real, lo ganamos, fue un partido amistoso, intrascendente, pero internamente fue donde sacamos la cabeza un poquito afuera del agua y después la seguidilla, lo tres partidos (ganados). Así que el amistoso contra América en Los Ángeles y ese partido del Leó fue cuando el grupo dijo: ‘sí podemos hacer cosas", agregó.

Además, el estratega argentino confesó que se apoyó en los jugadores de experiencia del plantel para superar los momentos complicados en el certamen.

"Es difícil que los grupos se recompongan de tantas palizas negativas, teniendo a tantos jóvenes, teníamos una banca con un promedio de 20 años y meses, los chicos lo sienten, los pilares son los grandes, se hacen fuertes ante la adversidad.

"Me apoyo mucho en quemarles la cabeza, en que crean que lo pueden hacer, que no somos menos que nadie, que no tengamos 50 nóminas, la experiencia de otros equipos, nada. Somos 11 contra 11 y vayamos a buscarlo, cuando nos dieron la oportunidad de meternos les dije: ‘acá no paramos’", sentenció Lillini.

