Pumas: Lillini decidirá alineación contra América poco antes del juego

El 11 inicial con el que Pumas encarará la Vuelta de los Cuartos de Final ante América se definirá ya cerca de la hora del encuentro, pero con la consigna de salir a atacar a las Águilas, pues los felinos necesitan goles.

Y es que RÉCORD pudo saber que a pesar de que los nombres de quienes formarán el once auriazul están relativamente claros, lo que determinará a los que jueguen, será el estado físico, ya que la continua actividad que han tenido recientemente con la Jornada 17, el Repechaje y ahora los Cuartos de Final, pudieron haber pasado factura en algunos futbolistas universitarios, por lo que el cuerpo técnico tendría que hacer modificaciones.

Incluso, el miércoles pasado, al término del partido de Ida, que quedó empatado a cero, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, recalcó que en el Azteca su equipo tiene que atacar.

“Sabemos que el Azteca en este proceso es muy fuerte, se hicieron muy fuertes de local. Pero debemos ir con la responsabilidad de ir a atacarlos, no vamos a ganar si no atacamos, porque el empate no nos sirve.

“No meternos atrás, porque seguramente vamos a perder. Después ser inteligentes. Elegir a los que mejor estén desde el punto de vista físico. El grupo está deseoso de jugar mañana, si se pudiera”, expresó el timonel.

Hasta el momento, los únicos jugadores que están recuperación por lesiones musculares, son Rogerio de Oliveira y Cristian Battocchio.

