Henry Martin se burla de las críticas de un aficionado de Pumas

En la previa del Clásico Capitalino, un seguidor de Pumas despotricó en contra del delantero de las Águilas, Henry Martín, al asegurar que 'le daba asco', ya que para él, los festejos del capitán del América no valen.

“Esos festejos que hace contra Pumas no valen, porque siempre les remontamos. Cuando ha marcado él, siempre les remontamos”, comentó

En el video difundido en RÉCORD, el aficionado expresó su odio contra el histórico goleador americanista, además de asegurar que Henry no cuenta en la historia del americanismo.

“Hay muchos mejores, para mí no cuenta Henry Martín, viene aquí y contra Pumas se quiere vestir de héroe pero no lo es y eso es algo que hay que enseñarle a Henry, habría que decirle: ‘No existes en la historia del América, eres un futbolista más’, porque han existido muy buenos jugadores (en la historia del América) pero él no existe. Me parece que se quiere vestir como un histórico y no lo es”, mencionó para los micrófonos de la R.

Tan solo un día después del Clásico Capitalino, donde América sacó la victoria en el Olímpico Universitario por marcador de 0-2, Henry Martín respondió el video en las redes de RÉCORD con emojis de risa, lo que causó revuelo entre los fans azulcremas.

Henry Martín vs Pumas

Cabe destacar que, Henry Martín ha disputado un total de 24 partidos ante Pumas, donde tiene un balance de nueve triunfos por cinco derrotas y 10 empates. En estos juegos ha logrado anotar cinco goles y dar tres asistencias.

