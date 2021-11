Lira sobre chin.. al América: 'Lo sigo pensando, pero me ganó la emoción'

Erik Lira no se retracta, van a vencer a las Águilas. Y es que luego de que trascendiera un video al final del juego ante Toluca, en el que el mediocampista asegurará que se 'van a ching... al América', este martes en las instalaciones de cantera, el jugador de Pumas reiteró que sí lo harán.

"Sin duda sigo pensando lo mismo, no solamente yo, lo pensamos todos, yo soy más eufórico, me ganó la emoción, pero no sólo lo pienso yo, lo pensamos todos, estamos con el mismo chip todos", dijo.

En tanto, el futbolista auriazul, que desde la cantera sabe lo que es enfrentar a las Águilas, reconoció que es un juego especial por el rival y por jugar con afición como él soñaba.

"Yo estoy super emocionado, ilusionado, ansioso, nervioso también, y desde los 10 años que llegué aquí nos han dicho que con los de amarillo no se puede perder, a salir a matarte.

"Cada partido es un sueño, son pocos los que me han tocado, pero cada partido me emociono, va a ser un partido diferente, pero con la misma ilusión de siempre", expresó.

