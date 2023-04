Antonio Mohamed, técnico de los Pumas, reconoció que el duelo ante América, correspondiente a la Jornada 16 es el más duro que los pudo tocar en este momento del Clausura 2023.

“América es el que mejor está jugando, el que mejor está cerrando, encontró su funcionamiento en el final de campeonato, después del Clásico con Chivas, es un equipo que juega muy bien, los dos medios volantes manejan muy bien la pelota, creo que ahí está la clave, que con (Diego) Valdés y Henry (Martín) juegan muy bien por dentro”, dijo en entrevista con W Deportes.

“Es un equipo que la verdad se asocia muy bien por adentro y eso no es fácil lograrlo, el entrenador ha hecho un gran trabajo, tienen grandes individuales que están en un buen momento, creo que es el partido con el mayor grado de dificultad que podemos encontrar y más de visitante en el Azteca, pero esto es futbol y todo se puede hacer”.

El 'Turco' apelará al poder ofensivo de Pumas para intentar derrotar al América, pues considera que tiene muy buenos jugadores en el ataque. El estratega le dio mérito a Rafael Puente del Río en la elección del plantel y algunos conceptos, aunque no detalló cuáles.

“Hay unos cuantas cosas que intentamos cambiar, muchas cosas que hacían con Rafa las mantenemos, no voy a puntualizar públicamente situaciones porque no me parece ético, cada entrenador tiene su manera de trabajar y su fórmula, nosotros hemos retocado algunas situaciones y creemos que todavía hay aspectos que podemos seguir mejorando, pero también la elección de los jugadores que hizo Rafa, es un buen plantel, tiene el ADN de atacar un montón, entonces hay muchas cosas que tratamos de absorber de lo que dejó Rafa y otras cosas las tratamos de potenciar, lo que nosotros creemos que se puede sumar.

“Son cuatro chicos muy buenos (César Huerta, Juan Ignacio Dinenno, Gustavo del Prete y Toto Salvio), Diogo (de Oliveira) también puede ser una alternativa, Ruvalcaba también, en ese aspecto el plantel está bastante bien, fue una de las cosas que cuando uno mira el plantel, ve jugadores de calidad y por eso uno se anima a soñar que se puede entrar al Repechaje”, aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEDERICO VIÑAS SOBRE LOS QUE DICEN QUE AL AMÉRICA LE AYUDAN LOS ÁRBITROS: "NO HA SIDO ASÍ"