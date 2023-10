Turco Mohamed 'manda' recadito a Santiago Baños tras declaraciones por el América vs Pumas

Aunque Pumas le ganó 4-0 al Querétaro, el técnico Antonio Mohamed no olvida la derrota (1-0) con América, la cual además en lo personal le dejó una multa económica por hablar del arbitraje; sin embargo, el 'Turco' dejó claro que a los jugadores de las Águilas no les dirá nada, no así a Santiago Baños, quien en conferencia dejó entrever que el técnico felino había dado a entender que había amaño de partido.

"A los jugadores no les contesto porque les tengo respeto, al presidente sí. En cuanto a la multa, yo tengo otra opinión que es totalmente diferente. No hice ninguna queja al arbitraje, yo solamente dije que iban a obedecer (los árbitros), porque no hay ningún caso, ninguna situación en el futbol mexicano que el árbitro que dice 'siga' y después lo llaman de arriba, lo llaman del VAR, siempre que cobran desde ahí eso fue lo que dije, no dije otra cosa, después son interpretaciones porque escuche cada cosa", explicó el argentino, quien añadió:

"Órdenes de quién, hubiera sido bueno que te pregunten; la jugada del penal bastante clara. No hay una situación que al árbitro diga yo vi estoy sigo con esto, el árbitro ve marca falta lo ve y cambia la situación. Acá el árbitro dice no, hay un contacto, pero cabecita da dos pasos y se avienta la vio el árbitro, pero van al VAR ven milimétricamente el contacto y por órdenes del VAR cobran penal eso fue lo que dije en la declaración si quieren decir otra cosa nada más son opiniones como la quieran manejar".

Asimismo, explicó sobre la señal que hizo al terminar el juego ante las Águilas. "Con respecto al gesto, los que estaban en la banca los jugadores no escucharon, sólo escuchó el doctor: 'todavía con este partido te van a pagar premio', esto fue lo que dije el doctor del América escuchó, los jugadores no escucharon, pero vieron el gesto y pensaron cualquier cosa, pero si me hubiesen preguntado", indicó.

