América: Guillermo Ochoa reveló que vandalizaron su auto en La Corregidora

Siguen saliendo trapos sucios del estadio de La Corregidora, Guillermo Ochoa, portero del América, reveló que junto a su familia también vivió un momento de terror al salir de un partido en Querétaro asegurando que era algo que sabían que pasaba, pero que “se hacían de la vista gorda”.

“Cuando entras a la cancha te olvidas de todo, es difícil pensar en lo que pasa afuera, por supuesto que cuando tienes familia en el estadio puedes preocuparte y puede llegar a distraerte. Me tocó justo en el estadio de Querétaro que al salir en el auto con mi familia y padres me rompieron los vidrios y pegaron en el auto, no fue nada agradable. Esto ya viene sucediendo de tiempo atrás, se hacian de la vista gorda”, relató el capitán azulcrema.

Respecto a la decisión de desintegrar a su barra, Memo aplaudió la iniciativa del Guadalajara y afirmó que es un ejemplo que deberían de seguir los demás equipos por el bien del futbol mexicano.

“Lo que decidió Guadalajara sobre su barra es lo que deberían de hacer todos los equipos, con un mayor control y orden, identificando a todos y poniendo cámaras encima, se puede hacer y se puede hacer bien, algunas (barras) pagarán los platos rotos pero tendrán que entender que es por el bien del futbol mexicano”, destacó Ochoa.

