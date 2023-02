Omar Campos negó acercamientos con América: 'Nunca supe de nada formal'

Con apenas 20 de edad y ya con un par de años jugando en Primera División, Omar Campos está consolidado en la lateral de Santos Laguna despertando interés en otros clubes como fue el caso de América, que en el reciente mercado sondeó al jugador de la Comarca.

“Yo veía en las redes (sociales) que sonaba mi nombre, pero yo nunca supe nada formal, yo estaba enfocado en el día a día, mi responsabilidad es estar enfocado con el club mientras yo esté aquí, yo nada más lo veía en redes, pero nunca fue como que algo bien”, declaró el propio jugador en entrevista con RÉCORD.

Sin embargo, y aunque ya domina perfectamente la lateral, hasta antes de su debut en el Guardianes 2021 se desempeñaba como volante.

En la charla el lateral lagunero reveló que fue complicada la transición a la lateral ya que el tema de la defensiva no era su mayor virtud, y por consecuencia cometió algunos errores, pero tras dos años ya fijo en esa posición le tomó gusto y aseguró se siente bien con su accionar.

“Yo no era lateral, cuando debuté mis primeros 2 o 3 partidos fueron de volante y ya después todo el torneo fue de lateral. El cambio de posición si nos cuesta trabajo, tal vez no se llega a notar mucho, pero en lo personal cuando me ponen de lateral en el primer partido tuve varios errores porque yo no sabía defender muy bien, lo mío era atacar”, reveló en la charla.

“Yo era volante y de la nada a lateral y tenía que estar preparado para poder hacerlo de la mejor manera y poder consolidarme ahí, trabaje y gracias a Dios se dio. Ya me acostumbré, ya me siento muy bien de lateral, me gusta, desde que empecé a jugar me gustaba defender, peor no lo hacía”, sentenció Omar Campos.

