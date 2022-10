Leo Fernández descartó burla en partido contra América: ‘Capaz ellos se lo tomaron mal’

La Semifinal entre Toluca y América dejó los ánimos bastante encendidos al final del partido. Hubo un conato de bronca, ya que los de Coapa creyeron que los Diablos se burlaron por su eliminación.

Uno de los protagonistas más importantes del ‘Chorizopower’ como lo es Leonardo Fernández explicó más sobre el tema y descartó burlas por parte de su escuadra.

“Obviamente con la frustración de ellos por no haber pasado y la alegría nuestra, capaz que ellos se lo tomaron mal. Nosotros estábamos festejando nuestro entorno, nos toca festejar ahí y justo están ellos”, comentó el charrúa posterior al duelo.

“Capaz que se lo tomaron a mal, pero en ningún momento nos queremos burlar de nadie, no somos quienes, no ganamos nada, solamente el pase a la Final, pero no ganamos nada”, agregó.

Tras el pitazo final, los azulcremas tuvieron una reacción negativa. Especialmente se habló de Emilio Lara, quien buscó con quien desquitarse.

