¿Va al Mundial con América? Alexis Vega rompe el silencio sobre su situación

Después de no tener el mejor paso por Chivas, Alexis Vega regresó a Toluca con una misión: ser Campeón. El futbolista de los Diablos, portó uno de los dorsales más grandes en la historia del equipo Escarlata, el ‘9’. El icónico número, fue utilizado por jugadores como José Saturnino Cardozo y Vicente Pereda.

Con toda esa historia, Alexis logró el campeonato y no solo eso, sino que fue el mejor jugador de su equipo todo el torneo. El capitán de los Choriceros, habló ante TUDN sobre el posible refuerzo a algún equipo, ya sea en el Mundial de Clubes o de cara al Apertura 2025. Vega dejó en claro, que ahora solo quiere festejar con los Diablos.

Alexis Vega con el título | MEXSPORT|

“No sé lo que va a pasar, no sé nada, son solamente rumores. Tengo de hecho que estar pensando en la Selección, después veremos otras decisiones, como dije quiero jugar el Mundial (Copa del Mundo)", comentó Alexis después del partido.

Alexis Vega le regresó un título después de una sequía impresionante. El jugador de los Diablos, anotó el penal que terminó por sentenciar la Gran Final ante América en el Clausura 2025.

Alexis Vega y su renacer | MEXSPORT|

Renacer en el infierno

Alexis -al igual que Toluca- tuvo que vivir un verdadero infierno para tocar la gloria. El jugador de 27 años, también agregó que tuvo una revancha personal después de obtener el título con los Diablos.

“Lo que sí sabía era que al equipo que llegara iba a renacer porque tenía esa hambre de crecer como persona y como futbolista. No sabía qué hacer, tuve dos ofertas del futbol mexicano, de la MLS, y después se suma Toluca y mi esposa me da la opción de hablar con Pepe (Cardozo), para que me diera un consejo, le mandé mensaje, le platiqué mi situación, que quería seguir creciendo como futbolista, que estaba pasando por un mal momento", sentenció.

Alexis Vega con el título | MEXSPORT|

