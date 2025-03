¿Otro bombazo como Sergio Ramos? América prepara un fichaje desde LaLiga de España

El mercado de invierno de la Liga MX previo al Clausura 2025 dejó dos de los más grandes 'bombazos' que ha tenido el torneo mexicano: la llegada de James Rodríguez a León y la de Sergio Ramos a Rayados de Monterrey. Por lo que América no quiere quedarse atrás.

De acuerdo con Julio Maldonado 'Maldini', periodista español especializado en futbol internacional, las Águilas preparan un fichaje de alto calibre procedente de LaLiga de España.

Javier Aguirre fue el que adelantó el 'bombazo' de América

Según relató el periodista ibérico en entrevista con TUDN, fue el técnico de la Selección Mexicana quien le contó los planes del equipo azulcrema. "Me consta que Tigres puede fichar a un jugador de LaLiga española importante, América también".

"Javier Aguirre me lo dijo antes de la entrevista, pero no me supo decir qué jugador, creo que América va a fichar a un jugador importante de la liga española, poco a poco se seguirá más", declaró.

Liga MX no despierta interés en España

Por otra parte, el periodista aseguró que la liga mexicana no es tan seguida en España, aunque si las Águilas o los felinos concretan más fichajes como lo ha hecho Rayados, esta situación puede cambiar.

"Con la llegada de varios jugadores a Monterrey, Oliver Torres, Sergio Ramos o Sergio Canales, se puede introducir un poco más en España. La realidad es que el futbol mexicano, se ve poco en España, hay que ser muy especialista, es accesible, pero se ve muy poquito, fuera de España menos, hay desconocimiento, no se sigue demasiado en Europa", sentenció.

