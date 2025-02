Alan Cervantes resta importancia a cuestionamientos arbitrales hacia América

A pesar de ser tricampeones y líderes, los cuestionamientos hacia América sobre los temas de arbitraje siguen. Ante esto, Alan Cervantes, mediocampista de las Águilas, señaló que no le dan importancia y que solo están en busca del tetracampeonato sin estar al pendiente de lo que se diga en otros lados.

Cervantes no le da importancia a la polémica

Previo al duelo ante Puebla, el jugador azulcrema señaló que los cuestionamientos sobre el arbitraje no está en sus manos. Además de restarle importancia, indicó que ellos se mantendrán con la misma exigencia para poder ligar cuatro títulos seguidos de Liga MX, sin importar lo que se diga de ellos en cuanto al tema arbitral.

“Es la exigencia de este club, siempre tienes hambre de más. Nunca he escuchado que una persona diga que se cansa de ganar. No depende de nosotros, no está a nuestro alcance (las quejas del arbitraje), lo que tenemos en mente es el tetracampeonato y lo estamos tratando de demostrar partido a partido”, comentó.

Cervantes quiere ir al Mundial con Selección Mexicana

Sobre la reciente visita de Javier Aguirre a Coapa, Cervantes dejó en claro que uno de sus sueños es estar con la Selección Mexicana en una Copa del Mundo. Para esto, el mediocampista indicó que trabaja día a día, aún con un techo muy alto, y con la motivación de que algún día llegará esa oportunidad.

“Me falta mucho por mejorar, mi techo aún es muy alto, lo estoy buscando día con día. Ir a la Selección Mexicana al próximo mundial también es un motor para seguir creciendo como jugador. Es un objetivo que tengo, que trabajaré. Sé que no es fácil pero, ¿por qué no pensar en grande?”, agregó.

