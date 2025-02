Veljko Paunovic explota contra prensa nicaragüense por cuestionamientos sobre convocatoria

Luego de la derrota de Tigres ante Real Estelí por 1 a 0 en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, el estratega serbio, Veljko Paunovic fue cuestionado sobre los elementos con los que contó. Ante ello, el entrenador expresó su molestia, pues lo consideró una falta de respeto al equipo.

El enojo de Paunovic con prensa nicaragüense

La prensa nicaragüense cuestionó la ausencia del delantero francés, André-Pierre Gignac, quien recientemente se sometió a una cirugía, por lo que no estuvo disponible para el duelo ante Real Estelí; no obstante, la pregunta hizo explotar al técnico serbio.

"Usted se tiene que informar mejor, siguiente pregunta por favor. No voy a responder, usted no tiene nada de periodista, preguntas por Gignac que está operado hace 10 días. Ustedes están con el tema de los jugadores que se quedaron y les voy a dar el uno a uno", declaró Paunovic.

Paunovic pide respeto a Tigres

Posteriormente, Paunovic explicó el porqué de la ausencia de otros elementos que reciben minutos constantemente, como Javier Aquino, Nahuel Guzmán, Juan Brunetta, Guido Rodríguez, Fernando Gorriarán y Diego Reyes, en su mayoría por recomendaciones médicas, pues dichos elementos sufrieron sobrecargas y el serbio prefirió no arriesgar.

"Nosotros vinimos con un plantel muy competitivo, miren el once, miren los minutos que han jugado y esta gente que me digan que no son suficientes, que no son buenos, están insultando a los Tigres y eso no se hace. Este plantel se merece respeto. El que juega con Tigres es porque yo tomo la decisión porque se lo ha ganado y porque necesita jugar", concluyó Veljko Paunovic.

