Jardine explica su rechazo a Botafogo: "Mi vínculo en América es más importante que el dinero"

André Jardine contó cómo fueron los días después de recibir la oferta de Botafogo. “Fueron días de reflexión”, comentó el estratega brasileño, quien argumentó que se siente muy feliz en América.

“Fueron días de mucha reflexión, yo no esperaba una invitación, pero sucedió, desde el primer contacto dije que tenía una cláusula de rescisión con América si Botafogo no iba a pagar esa cantidad no se podía avanzar, me parecía alta no creo que en Brasil haya un equipo que tenga pago, está importancia por un entrenador”, dijo en entrevista para Futbol Picante.

MEXSPORT

“Me sorprendió que dijeron que esto no era un problema para ellos, por respeto a la institución de Botafogo, pedi un par de días para pensar y saber que era lo mejor para mi carrera, me siento muy feliz en América”, continuó.

Recalcó que no quiere ser recordado como un estratega con muchos clubes, además de que su familia lo ayudó a tomar la decisión, de permanecer en la Liga MX.

MEXSPORT

"Lo más importantes son los vínculos. Valoro mucho lo que estamos haciendo y construyendo en América, esto tiene un valor más alto que el dinero"

“Yo no quiero ser de estos entrenadores que tienes muchos equipos en su carrera y cambian tiene un valor más grande que una oferta

Jardine admira al 'Tuca' Ferretti

“Tengo una gran admiración por ti, algunas veces cuando nos enfrentamos, la liga de extraña tú eres hombre de cancha tienes que regresar muy pronto porque para mí es un gran técnico, uno de los entrenadores brasileños con más triunfos”, finalizó.

MEXSPORT

