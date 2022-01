Alejandro Zendejas: 'América es el ojo de todo México'

Alejandro Zendejas se mostró emocionado y se dijo feliz tras haber sido fichado por las Águilas como refuerzo del mediocentro para este Clausura 2022.

"Sí, todos me decían que es el "ojo de todo México" y se nota. En todos lados se habla de América y la verdad estoy muy feliz", comentó en la entrevista que le hicieron en el Nido.

El nacido en Ciudad Juárez aseguró que fue un halago que América se fijará en él, situación que lo impulsa a seguir exprimiendo su talento. El futbolista también confesó que se ve con los azulcremas "levantando el título" en poco tiempo.

Entrevista exclusiva: Alejandro Zendejas @AlexZendejas8 su llegada al Nido: "En todos lados se habla del América, estoy muy feliz de estar aquí y poder aportarle al equipo"

https://t.co/mNQdlh5nRe#SiempreÁguilas pic.twitter.com/I9RE0H617Z — Club América (@ClubAmerica) January 20, 2022

"Sientes el orgullo que un equipo como América se fije en ti. Te llena de ilusión y de hacer bien las cosas. Cuando uno llega a un equipo nuevo se imagina lo mejor que puede pasar y en un equipo como América, que siempre pelea el título, me veo en algunos meses levantando el título y por eso trabajamos día a día",

El joven de 23 años sabe que pertenecer a la escuadra de Solari implica exigencia, por lo que garantizó que el público lo verá en acción, siempre corriendo para apoyar con la recuperación del esférico y las asitencias.

"Me imagino que la presión va a estar mucho más exigente, pero es algo que tenemos que manejar, eso nos gusta y nos apasiona y simplemente le tenemos que dedicar el tiempo. Me gusta jugar en medio campo. Me gusta recuperar el balón, ser intenso y siento que me vas a ver corriendo", concluyó.

¡Bienvenido, Alejandro Zendejas! A levantar el vuelo en el Nido

#ZendejasEsÁguila pic.twitter.com/KPPUTlwpgt — Club América (@ClubAmerica) January 17, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ÓSCAR JIMÉNEZ DIO POSITIVO A COVID-19