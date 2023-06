Alejandro Zendejas sobre la llegada de Berhalter al América: "Me encantaría"

América no pudo retener a Fernando Ortiz tras la eliminación de los azulcremas en las Semifinales ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, desde entonces el cuadro azulcrema se encuentra sin entrenador.

Previo al arranque del Apertura 2023, el cual comenzará a finales del próximo mes de julio, el cuadro de Coapa sigue sin entrenador y Gregg Berhalter, ex de la Selección de Estados Unidos se perfila como la opción más fuerte para los azulcremas, algo que pondría muy contento a Alejandro Zendejas.

"Ayer fue el primer día que me enteré de la noticia. No he estado en contacto con él ni con nadie de allá, pero bienvenido, me encantaría, no me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado buenas cosas y como dije, bienvenido", comentó previo a las Semifinales de la Nations League.

El delantero mexicoamericano fue considerado por Berhalter para el proceso rumbo a Qatar, aunque no alcanzó a subirse para la convocatoria de cara al primer Mundial en Medio Oriente.

