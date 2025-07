Alexis Gutiérrez sueña en grande con América y manda ‘dardo’ a afición de Cruz Azul

Uno de los traspasos más polémicos en este mercado de transferencias en la Liga MX sin lugar a dudas fue el fichaje de Alexis Gutiérrez por América, pues el mexicano decidió dejar a Cruz Azul para cumplir su sueño de vestir la camiseta de Las Águilas.

Gutiérrez deja a Cruz Azul y firma con América | IMAGO7

En entrevista para TUDN, Gutiérrez reveló que siempre fue su sueño jugar en América -aún cuando era jugador de Cruz Azul- y recordó su infancia cuando portaba desde entonces con orgullo la camiseta de Las Águilas como un aficionado más.

Gutiérrez ya debutó con América | IMAGO7

Por otro lado, Alexis Gutiérrez respondió a las críticas que recibió por parte de la afición de Cruz Azul por fichar con el acérrimo rival y dejó claro a los seguidores de La Máquina que todos esos malos comentarios solamente ocasionan que esté más motivado por mostrar su mejor nivel en América.

“Sí, obvio me motiva. Más que nada es momento de trabajar, demostrar en la cancha, venir aquí, dar todo. Vengo a entregar el alma y me motiva hacer cosas muy importantes, ganar títulos aquí, dejar huella en este equipo. Lo de la gente lo entiendo, es normal, se respeta, de mi parte me toca ser profesional y dar todo cuando me toque, apoyar al equipo y estar bien”