Alfredo Tena: 'Siempre es un gusto estar en el América, pero hay vida después'

El legado de Alfredo Tena en el América también tiene escritas páginas de gloria como director de Fuerzas Básicas en sus dos distintas etapas y es otra de las facetas en las que pudo probar el éxito. Sin embargo, al laborar un camino fuera de las Águilas ya pudo ser Campeón con Santos y Pachuca como entrenador, y sabe que el espectro profesional es muy amplio y puede seguir volando lejos del Nido.

“No extraño la verdad, yo he estado muchas veces fuera del América y me ha ido bien también. Dirigiendo a otros equipos fui Campeón y actualmente me ocupo bastante, estuve un año en España haciendo maestría y vi nuevas metodologías de entrenamiento. Así que siempre es un gusto estar en América, pero hay vida después”, puntualizó.

El exdefensor no dirige a un equipo de Primera División desde su paso por Morelia en la Temporada 2014-15. En la actualidad, se siente con la fuerza mental necesaria para tomar un nuevo proyecto y su preparación ha sido incesante para estar a la vanguardia.

“Estoy entero, con fuerza y actualizado, y ya llegará un proyecto. Estoy al pendiente del futbol mexicano y mundial y mi representante es Jesucristo, él dice cuándo y cómo y aquí estaremos esperando”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLUCA: ALFREDO TALAVERA BORRÓ CASI TODAS SUS FOTOS CON LOS DIABLOS ROJOS EN INSTAGRAM