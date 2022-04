Álvaro Fidalgo: ‘Nadie se va a querer topar con América en Liguilla’

El América logró meterse en los primeros 12 lugares para buscar el Repechaje y clasificar a la Liguilla del Clausura 2022. Ante esto, Álvaro Fidalgo, mediocampista español de las Águilas, comentó que el Ame será un rival difícil al que nadie se querrá enfrentar.

“Nadie se va a querer topar con América en Liguilla. Cuando el Azteca esté lleno a reventar nadie va a querer venir a jugar aquí”, comentó Fidalgo para W Deportes.

Tras un mal inicio de torneo, y luego ir levantando poco a poco, el español confesó que, para ser un campeonato exitoso, los de Coapa necesitan levantar el título de liga, sino no sirve de nada.

“El objetivo principal en América es salir Campeón, sino es así no es una buena temporada. En dos torneos quedamos primero y segundo, y no pudimos salir Campeón. Lo demás no sirve para nada.

“Este torneo empezó mal, no salían las cosas, ahora la dinámica es distinta, estamos muy bien y primero es entrar a Liguilla y una vez ahí, salir Campeones”, añadió.

Además, habló sobre el entrenador de América, Fernando Ortiz, quien para Álavaro, está haciendo un gran trabajo, aunque manifestó el cariño que le tiene a Santiago Solari, ex DT que lo trajo a México.

“Tano está haciendo un gran trabajo. Yo estoy muy cómodo con ambos, cada entrenador tiene su forma de trabajo, y hoy estamos con el Tano y lo bueno es que los resultados se están reflejando”, expresó.

Álvaro Fidalgo ya sabe lo que es estar en una institución grande, pues jugó con el Real Madrid, pero confesó que se impresionó con la grandeza de las Águilas del América.

“Me impresionó mucho. Venía del Madrid, pero no del primer equipo, una vez llegué acá y vi que eran millones de aficionados, te impresiona mucho. Ya sabía más o menos de la grandeza del equipo, pero una vez aquí es impresionante lo que significa este club”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: PRESENTÓ SU FOTO OFICIAL DEL CLAUSURA 2022